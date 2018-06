Due giovani preti per la chiesa veneziana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PATRIARCATOVENEZIA (a.spe.) Dopo don Gianluca Fabbian, divenuto prete ad aprile, due altri giovani entrano nel clero veneziano. Don Francesco Andrighetti e don Steven Ruzza saranno ordinati domani, sabato alle 10, in basilica di San Marco dal Patriarca Francesco Moraglia.I PERCORSIDon Andrighetti ha 26 anni, viene dal duomo di Mestre e non è molto lontano dalla laurea magistrale a Ca' Foscari. In questi anni di formazione in seminario ha prestato servizio a Caorle, alla Cipressina, a Jesolo Paese e adesso si trova al Lido. «La mia vocazione...