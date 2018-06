Basaglia-Raccanelli e la Marangona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOCosa può succedere se due bambine, che vivono in due epoche diverse, effettuano lo stesso rituale scaramantico di afferrare i batacchi del ponte di san Canciano a Venezia? Come minimo che una delle due venga inghiottita in una piega spazio-temporale e si ritrovi catapultata nella città odierna, trovandosi davanti una coetanea, per tanti aspetti simile ma anche diversa da lei. E così accade a Mirtilla, nata a Venezia nel 1566, e a Nina, sua concittadina, ma venuta al mondo esattamente 442 anni dopo, nel 2008. Sono le due...