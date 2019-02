Alvaro Soler ad Asiago Da oggi le prevendite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

È Alvaro Soler (nella foto) la star di Asiago Live, la rassegna firmata da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago. L'artista spagnolo tornerà in Italia per due date estive e il 9 agosto (ore 21) sarà in Piazza Carli ad Asiago. Si arricchisce quindi il panorama degli artisti ospitati dalla rassegna, candidando la città dell'Altopiano ad una delle mete musicali dell'estate.Mar de colores è il titolo del secondo album di Alvaro Soler uscito lo scorso settembre che segue il fortunatissimo debutto di Eterno Agosto, disco di...