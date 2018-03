A Marostica Ringo Starr il cavaliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CARTELLONEGiunto quest'anno alla quarta edizione, il Marostica Summer festival si afferma come uno degli appuntamenti di maggior prestigio nel panorama delle manifestazioni musicali estive. A dimostrarlo i grandi nomi che arricchiscono il calendario della kermesse in programma dal 5 al 21 luglio.Da Ringo Starr ai Simple Minds, passando per Gianni Morandi, Fabrizio Moro e Riki, senza rinunciare al musical con l'intramontabile Grease, il Summer festival comincia a scaldare i motori e promette ancora nomi e date che andranno a breve a...