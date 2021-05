Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOSono scesi in piazza. Avrebbero sperato di non doverlo fare e soprattutto si augurano di non tornarci più, preferendo di gran lunga scendere su campi da calcio, parquet o taraflex di palestre, pedane da scherma, piste d'atletica, corsie di piscine. Il mondo dello sport, anche a Treviso, ha voluto lanciare ieri un grido d'allarme pubblico per le ripercussioni della pandemia: dirigenti, tecnici, giovani atleti, insieme agli...