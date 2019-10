Vigili: corsi di guida sicura ed ecologica per tutto il comando

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOVITÀTREVISO Un corso di guida sicura, e allo stesso tempo ecologica, per gli agenti della Polizia Locale di Treviso con lo scopo di acquisire tutte le tecniche per gestire gli spostamenti in emergenza. Questa mattina si è concluso il primo modulo per una decina di agenti, in particolare per il Nucleo di pronto intervento che agisce più spesso in situazioni di emergenza, durante le quali è necessario adottare particolari accorgimenti. Nell'ambito del corso, sono state inoltre effettuate simulazioni in strada per garantire la massima...