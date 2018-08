Un affare che muove 600 milioni in tutta Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(E. F.) Report positivi per il mercato delle due ruote. L'Italia è il primo paese produttore in Europa: il Veneto è tra le tre regioni d'Italia maggiormente specializzate nell'artigianato legato alla bicicletta. E Treviso si colloca al 17 posto per densità di imprese artigiane. Alla fine del 2017 la Filiera della bicicletta conta 3.098 imprese registrate (di cui il 59,7% esegue riparazioni) con 7.741 addetti: l'artigianato conta 2.062 imprese, pari al 66,6% delle imprese della filiera (3 volte il 21,8% dell'artigianato sul totale imprese),...