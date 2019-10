«Treviso, che emozione! La politica? Non giudico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA TREVISO Avrebbe voluto studiare filosofia, Michele Tomasi. E' stato messo sulla strada dell'economia da un insegnante marxista. «Ci rispettavamo. Io, in politica, non giudico». Il bocconiano divenuto sacerdote seguendo le orme di padre Martini, l'accademico che avrebbe voluto solo fare il parroco, il sudtirolese innamorato della propria terra, siede oggi nella sala di velluto della sua nuova casa. E prova a mettere ordine dentro l'ubriacatura di affetto, applausi, empatia. «Con Treviso siamo in luna di miele. Finchè non faccio...