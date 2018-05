CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZATREVISO Da ieri, 15 maggio, è attiva e utilizzabile anche a Treviso, YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che permetterà di inviare in tempo reale segnalazioni alla sala operativa della Questura di Treviso, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di bullismo o traffico di stupefacenti. L'applicazione YouPol nasce proprio a questo scopo ovvero per permettere ad ogni cittadino, giovane e meno giovane, di concorrere al...