LA SANITA'TREVISO I contagi aumentano ma i numeri non sono da zona gialla. Lo ribadisce il direttore dell'Usl Francesco Benazzi dal vax day di Sarmede che ha visto vaccinarsi 81 persone in poche ore. E questo nonostante l'azione di disturbo di un gruppetto di no vax. «Non cedete il vostro Green pass perché fate del male a voi stessi e a chi lo date, perché è una persona che così non fa il tampone e potrebbe contagiare altri». Benazzi ha...