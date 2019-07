«Nessun rumore di lite o di rissa ci hanno svegliato le ambulanze»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISVEGLIO CHOCVITTORIO VENETO «Non abbiamo sentito nulla, nemmeno un rumore che ci potesse far ipotizzare che dentro a quella casa si stesse consumando un delitto». Sono stati i lampeggianti e le sirene delle ambulanze e dei mezzi dei carabinieri accorsi in via Cal de Romani, nel cuore della notte, a richiamare i vicini che a quell'ora dormivano, inconsapevoli di quanto si era poco prima verificato all'interno dell'abitazione al civico 7, interno 2, della via. «Verso le tre testimonia un residente della via ho sentito una sirena. Ero a...