Mozione anti-aborto il Pd va fino in fondo: «Deve essere ritirata»

LA POLEMICATREVISO Adesso tutta l'attenzione è per quanto accadrà giovedì: la commissione Sociale ha ancora all'ordine del giorno la mozione anti-aborto firmata da Vittorio Zanini, ex assessore e consigliere comunale della lista Gentilini/Zaia. Il sindaco Mario Conte ha annunciato che la mozione è congelata, che verrà rivista anche con il contributo delle opposizioni e che, con ogni probabilità, non arriverà alla commissione di giovedì. Stefano Pelloni, capogruppo del Pd, però avverte: bisogna andare fino in fondo. «Il sindaco Conte,...