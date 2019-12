CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAVILLORBA Fino a due anni fa Florian Saraci, 32enne residente a Villorba ma originario dell'Albania, appariva come un ragazzo normalissimo. Era musulmano, ma non praticante. La religione non gli interessava troppo. Non seguiva il periodo del Ramadan e non disdegnava le grigliate con carne di maiale. Condannava senza mezze misure le azioni dell'Isis. Poi ha conosciuto un imam attivo nel Veneziano. Ed è cambiato tutto. Da quel momento ha iniziato a parlare esclusivamente di Allah e del Corano, osservando i dettami della religione...