CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOTREVISO Cominciano oggi le riprese del film Come Fratelli, prodotto dalla Ludoarchedo48 di Roma. E si cercano comparse. Una pellicola che verrà girata per la gran parte in Veneto tra Asiago, Cittadella, Padova e Treviso e in piccola parte in Lazio, nella capitale. Il Produttore, Luciano Luminelli, ha contattato nei mesi scorsi la Treviso Film Commission, ramo aziendale del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, per chiedere un sostegno tecnico-organizzativo. Cosa che, grazie alla Camera di Commercio di Treviso e...