Invasione pacifica spopolano le mostre di Fior di città

L'EVENTOTREVISO La città era strapiena ieri per Treviso, Fior di città, l'evento promosso dal Comune con la collaborazione di varie associazioni. E l'appuntamento primaverile ha fatto il pienone in Borgo Cavour e piazza Duomo. In Borgo Cavour è andata in scena il tradizionale appuntamento Borgo Cavour in fiore. Tanta gente anche nelle vie adiacenti fino a piazza Duomo dove le bancarelle hanno occupato entrambi i lati davanti al Duomo e l'ex Tribunale fino al Calmaggiore con oggettistica, arredo, prodotti del comparto orticolo ed alimentare...