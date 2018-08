Il turismo sprinta sulle due ruote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DATOTREVISO Turismo, pratica amatoriale, uso quotidiano: le due ruote non sono mai state così popolari in città. Il motivo c'è: Treviso è il secondo capoluogo in Italia per densità di piste ciclabili. Con 109,6 chilometri ogni 100 km quadrati, si colloca solo dietro a Padova. Così, sempre più visitatori scelgono il fascino slow della Marca: e vola l'economia legata alla bicicletta. «Una leva di promozione e valorizzazione della nostra Regione, che detiene ormai da anni il primato per numero di arrivi e di presenze che nel 2017 hanno...