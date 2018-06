Il Pd non molla Manildo «Non ti devi dimettere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Un diluvio di messaggi. Non tanto dai suoi colleghi di partito, che comunque non sono mancati, ma dai cittadini. Che lo chiamano, lo fermano per la strada e gli chiedono una sola cosa: «Non lasciare». Giovanni Manildo, in questi giorni dedicati alle ultime pratiche burocratiche prima di lasciare il suo posto a Ca' Sugana al nuovo sindaco Mario Conte, è dibattuto. Ha annunciato in conferenza stampa di volersi dimettere da consigliere comunale. Non ha intenzione di guidare l'opposizione. Preferisce ritirarsi dalla scena,...