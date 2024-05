Biagio Antonacci duetta con un' artista di strada sotto i portici di Bologna "Come il sole all'improvviso"

Duettare con Biagio Antonacci in strada, sotto i portici di Bologna. È accaduto a una musicista di strada nota sui social come Sound Michela che si è ritrovata a duettare con il cantautore all'improvviso. La ragazza stava eseguendo la canzone "Come il sole all’improvviso" di Zucchero, quando è stata raggiunta a sorpresa da Antonacci. Lui stesso ha fatto il video che è diventato virale sui social.

«Ma cosa è successo oggi?» chiede lei emozionata e lui: «È la bellezza della vita, è la bellezza della musica»