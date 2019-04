Forza Nuova apre la sede, sinistra in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Forza nuova inaugura oggi la propria sede, in centro, alla presenza del coordinatore pe ril Nord Luca Castellini. E, alle 12 in piazza dei Signori presenta i candidati per le Europee. Ma la sinistra trevigiana insorge: 800 firme e una lettera al Prefetto di fatto non fermano l'apertura di un presidio da parte del gruppo di estrema destra. «Forza Nuova è la stessa organizzazione che nei giorni scorsi, nella nostra città, ha affisso dei vergognosi manifesti contro il docente reo di ospitare a casa propria dei giovani richiedenti asilo e non...