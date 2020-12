IL CASO

VILLORBAFocolaio all'asilo statale Carlo Collodi di Villorba. Il Covid si è diffuso in particolare tra gli insegnanti. Al momento sono stati confermati 10 contagi: sei tra le maestre, due tra il personale Ata e altri due tra i bambini della scuola a pochi passi dal municipio. La materna dell'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano adesso è stata completamente chiusa. Le attività didattiche resteranno sospese almeno fino al 9 dicembre. Praticamente per una settimana. Ma la riapertura potrebbe slittare ulteriormente.

Bisogna capire se gli insegnanti, così come il personale Ata, si negativizzeranno già nei prossimi giorni. La cosa non è così scontata. Di conseguenza potrebbe non esserci il personale necessario per riprendere le attività. L'isolamento del personale scolastico dell'asilo Collodi è stato disposto direttamente dal servizio igiene e sanità pubblica dell'Usl alla luce della scia di contagi. Dopo i primi casi emersi tra le maestre, lo screening collettivo ha evidenziato la positività di due addetti del personale Ata. E nel pomeriggio di ieri è arrivata al conferma che anche due bambini sono stati colpiti dal Covid-19. L'istituto comprensivo aveva iniziato a definire l'uscita anticipata di alcune sezioni già da venerdì della scorsa settimana. Fino all'altro ieri, quando è stata decisa la sospensione di tutte le attività didattiche dell'asilo «a causa della contemporanea assenza di più unità del personale Ata».

Il preside Michelangelo Guarnieri ha scritto una nota indirizzata ai genitori dei bambini che frequentano la materna di via della Libertà: «Siccome il servizio igiene e sanità pubblica ha disposto l'isolamento dal 2 al 9 dicembre del personale scolastico, le attività didattiche in presenza sono sospese fino alla data indicata, salvo ulteriori proroghe si legge nella comunicazione nel frattempo, per quanto possibile, sarà attivata la didattica digitale integrata». I bambini, in sostanza, seguiranno le lezioni a distanza, attraverso internet. Il Comune è stato subito informato della chiusura della materna. Dal canto proprio, il municipio ha provveduto a sospendere temporaneamente il servizio scuolabus e quello della distribuzione dei pasti. La speranza di tutti è che il focolaio sia già stato completamente definito. La conferma arriverà solo dai prossimi screening con i test rapidi e gli eventuali tamponi di conferma processati in biologia molecolare. Le attività potranno riprendere quando il personale e i bambini si saranno messi alle spalle l'infezione da coronavirus.

Purtroppo il Covid non molla la presa. Nemmeno negli istituti. Ad oggi è entrato in 160 classi delle scuole trevigiane. Tra queste, per 58 sezioni è scattata la quarantena: 24 nel distretto di Treviso, comprese quelle dell'asilo Collodi di Villorba, 20 in quello di Pieve di Soligo, 14 in quello di Asolo. Per le altre 102 è stato invece previsto l'auto-monitoraggio: 42 classi nel distretto di Treviso, 26 nell'area di Pieve di Soligo e 34 nella zona che fa riferimento ad Asolo. Quale la differenza? La quarantena di un'intera sezione scatta quando vengono riscontrate più positività nello stesso gruppo (al nido, all'asilo e in prima elementare basta anche un solo caso). L'auto-monitoraggio, invece, quando c'è il contagio di un solo studente e tutti i suoi compagni di classe risultano negativi.

