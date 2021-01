L'INTERVENTO

TREVISO Urla e insulti ai clienti, ai dipendenti e pure agli agenti della polizia locale. Il tutto perché pretendeva di entrare al supermercato Panorama di viale della Repubblica senza indossare la mascherina. Protagonista del parapiglia scoppiato alle 14.30 di ieri all'ingresso del negozio è stata una donna di 45 anni, italiana, che nel pomeriggio è stata denunciata e che ora rischia anche la multa per violazione delle norme anti Covid. Ad assistere alla sua scenata decine di altre persone, alcune delle quali hanno tentato senza successo di farla ragionare ricevendo per tutta risposta una raffica di insolenze.

L'ALLARME

Erano da poco passate le 14 quando alla porta del supermercato si è presentata la donna. Ha varcato la soglia insieme ad altri clienti, ma il personale si è immediatamente accorto che sul volto non aveva la mascherina. Per questo è stata bloccata e le è stato chiesto di indossarla. In quel momento la 45enne ha alzato la voce: «Non ho nessuna intenzione di metterla! Voglio entrare e fare la spesa» ha gridato ai dipendenti. Ne è nata una lunga discussione, mentre le veniva vietato di procedere e veniva invitata a uscire. Alcune delle persone presenti hanno cercato di intervenire, suggerendole di coprirsi il volto e di accettare le mascherine che qualcuno le ha offerto. Tutte le proposte sono state vane e gli animi si sono accesi sempre più. Il personale del negozio ha infine allertato la polizia locale, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno ricevuto anch'essi una pioggia di insulti. Anche loro hanno offerto alla donna un dispositivo di protezione, ma davanti alla scenata ormai fuori controllo hanno poi proceduto a trasferirla in comando. Negli uffici dei vigili urbani nei confronti della 45enne è stata formalizzata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La donna non ha spiegato il motivo del rifiuto di coprirsi naso e bocca e ora gli agenti stanno vagliando le sue dichiarazioni. Non è infatti escluso che venga anche colpita da una multa di 400 euro per la violazione delle disposizioni sanitarie contro il Covid.

Sds

