Federer serve per la leggenda: caccia al titolo 100

TENNIS(B.T.) Nel 2004 Roger Federer (nella foto) vinse l'Australian Open, secondo slam in carriera, battendo in finale il russo Marat Safin, risultato che gli permise di salire per la prima volta in vetta al ranking mondiale, che poi occuperà complessivamente per 310 settimane. Quindici anni dopo, proprio a Melbourne, Re Roger potrebbe conquistare il centesimo titolo, oltre che il ventunesimo major. Obiettivo tutt'altro che impossibile, considerando che il 37enne di Basilea si è aggiudicato le ultime due edizioni del torneo ed appare...