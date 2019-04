Wanda, lo shock e poi il silenzio: «Un'emozione troppo forte»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SCOPERTAROSOLINA «Un'emozione fortissima, sono ancora sotto shock». Sono le uniche parole pronunciate da Wanda, la donna che ieri mattina ha rinvenuto il neonato abbandonato all'esterno del cimitero di Rosolina. Per tutta la giornata non se l'è sentita di parlare con nessuno al di fuori della propria cerchia famigliare di quanto le era successo. È comprensibile che lo shock di trovarsi faccia a faccia con una creatura indifesa, abbandonata a terra e in grave pericolo per la propria sopravvivenza superi di gran lunga la voglia di...