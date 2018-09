CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VOLONTARIATOCENTRO SERVIZICAMBIO AL VERTICE(G.Fra.) Lamberto Cavallari (nella foto) lascia la guida del Centro Servizi per il Volontariato di Rovigo. A lui subentra, in qualità di presidente, Massimiliano Antonioli dell'Avis di Castelmassa. Cavallari, infatti, a seguito dell'entrata in Consiglio comunale ad Adria, risultava incompatibile con la carica di presidente. Rimarrà comunque all'interno del direttivo dove ricoprirà la carica di tesoriere, oltre a continuare a rappresentare il Veneto nel consiglio nazionale di Csvnet. «Ringrazio...