VIABILITÀ

ROVIGO Qualche disagio al traffico, ma via Mazzini è tornata come nuova. Da ieri gli automobilisti e i ciclisti abituati a percorrerla per raggiungere uffici e posti auto in prossimità delle piazze, ringraziano di non dover più attraversare uno dei percorsi più accidentati di tutto il centro storico. Oggi è il turno di via Celio, dove hanno sede la Provincia e la Prefettura, poi via Oberdan.

I lavori in centro città non finiscono qui. Da due settimane le ditte specializzate incaricate da Palazzo Nodari sono già intervenute a Boara nelle vie Curtatone e Custoza, oltre al tratto finale di viale Tre Martiri. Dall'inizio di questa settimana gli operai hanno seguito il programma che li porta in centro e oltre alle citate vie strade di quest'ultimo, proseguiranno in viale Porta Adige (nel tratto da via Zuccherificio a via Merlin), nella parte di via Casalveghe e interverranno su alcuni marciapiede tra scuola materna ed elementare di Mardimago. Il costo di questa prima tanche è di 450mila euro. È stato approvato, però, un accordo quadro biennale di 1,2 milioni dal quale all'occorrenza si attingerà. Un progetto contenitore che da anni viene utilizzato, rifinanziandolo, per far fare nel giro di qualche giorno i lavori necessari, senza più ricorrere a gare e all'avvio di iter burocratici infiniti per far partire i lavori.

A queste risorse si aggiunge un milione: 500mila euro erano stati messi da parte dall'amministrazione comunale e altri 500mila derivano dalle sanzioni della Polizia locale. Saranno soldi indirizzati a lavori straordinari, di massima urgenza e probabilmente verrà convocata una riunione della terza commissione consiliare per decidere unitariamente su quali viali intervenire, anche se gli uffici dei Lavori pubblici hanno pronto da mesi un elenco di strade sulle quali intervenire, catalogate per urgenza. Tra queste, per esempio, ci sono le vie Gorizia e Marconi. Per tappare le buche, quindi per interventi minori e ordinari, si ricorrerà invece ad altri 172mila euro. Per la sistemazione della segnaletica (orizzontale e verticale) sono disponibili altri 77mila euro.

A.Luc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

