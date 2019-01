Troppo caldo, il mais coltura regina è in forte rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AGRICOLTURAROVIGO Mai più mais? Una domanda provocatoria per una riflessione che va ben oltre il settore primario. Perché il mais rappresenta in Polesine, la terra del Veneto con la maggiore propensione all'agricoltura, la prima fra le coltivazioni. E proprio il mais è al centro di uno studio del Cnr che ne mette in discussione la futura tenuta alle nostre latitudini. «Siccità e ondate di calore nel periodo estivo - si legge nella presentazione della ricerca - saranno, da qui al 2050, responsabili della diminuzione di produzione a scala...