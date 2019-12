Torre Donà conclusi i lavori per salirvi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLEZZE CITTADINEROVIGO «Il panorama da quassù è bellissimo».È il primo commento a caldo del sindaco Edoardo Gaffeo, ieri in cima a Torre Donà, per un sopralluogo nell'antico sito medioevale, fresco di restauro.Dopo il minuzioso intervento di ripristino e messa in sicurezza, finanziato con un contributo del Gal, per una spesa di circa 195 mila euro, la torre medioevale sta per essere finalmente restituita alla città. A breve, subito dopo il collaudo della struttura, verrà aperta al pubblico. I visitatori potranno percorrere le...