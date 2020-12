Nasce il Quaderno Sospeso, idea solidale della cartolibreria Eliocopy C'Arte realizzata in collaborazione con l'associazione Porta Amica della San Vincenzo. Il Quaderno Sospeso è un'iniziativa solidale e filantropica attraverso la quale tutti possono regalare per Natale un quaderno ai bambini di Rovigo che hanno più bisogno di aiuto. Funziona così: ci si deve recare dal 1. al 24 dicembre da Eliocopy, nel negozio in corso del Popolo 150, e lasciare all'interno un contenitore dedicato al progetto dei Quaderni Sospesi un contributo simbolico di 70 centesimi. Il 24 dicembre tutto il ricavato verrà dato alla associazione San Vincenzo, per essere distribuito sotto forma di quaderni come regalo di Natale a chi ne ha bisogno. L'ispirazione è presa dalla tradizione napoletana del caffè sospeso. Ogni famiglia può regalare anche più di un quaderno ed è un'azione semplice da far fare ai bambini per renderli partecipi e dar loro la consapevolezza di essere fortunati. Eliocopy C'Arte propone questo tipo di iniziativa ormai da diversi anni, rivolta ai più piccoli, sperando che sempre più persone partecipino, anche in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Solitamente si fa coincidere con l'apertura dell'anno scolastico ma quest'anno le variabili in gioco hanno fatto spostare l'iniziativa. Lo scorso anno, grazie alla generosità delle famiglie rodigine, sono stati raccolti oltre 400 quaderni, con lo stesso meccanismo e sempre regalati all'associazione San Vincenzo. Quest'anno l'iniziativa e è stata fatta coincidere con il Natale.

R.Pau.

