«Telecamere sugli argini per fermare gli ecovandali»

PAPOZZEInstallare telecamere in prossimità delle vie di accesso al paese e delle rampe arginali a Papozze per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sull'argine. Lo chiede Giuseppe Thomas Marzolla, consigliere ed ex assessore di Adria per la Lega. «Per l'ennesima volta, lungo la strada arginale sul Po, in frazione di Panarella, sono ricomparsi rifiuti abbandonati denuncia Marzolla -. Da anni questo territorio deve fare i conti con questo triste fenomeno che, purtroppo, non si ferma. Inutile ricordare che l'area golenale di...