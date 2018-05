CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STRADEROVIGO Oltre un'ora di lavoro per i vigli del fuoco del comando provinciale di Rovigo e strada chiusa al traffico per un po' a causa di un incidente tra un furgone e un'auto. È successo intorno alle 14.30 a Sant'Apollinare, in via Risorgimento, all'altezza del civico 14. Una Dacia e un Ford Transit si sono urtati: il furgone è finito fuori strada, o meglio, è precipitato giù dalla carreggiata finendo la carambola nell'orto di un'abitazione privata, dopo aver abbattuto una pesante recinzione in cemento. Completamente fracassata la...