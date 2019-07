Strade e ciclabili al buio: l'appello di Rizzato (Lega)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUARTIERI AL BUIOROVIGO Rovigo soffre di diversi problemi di illuminazione pubblica. Dal centro cittadino ai quartieri, fino alle frazioni, diverse strade durante la notte rimangono al buio e diventano rischiose per chi le affronta in bicicletta e per chi lungo quelle vie ci vive e diventa così facile preda dei ladri.LA DENUNCIAIl giovane consigliere comunale leghista Lorenzo Rizzato durante il consiglio comunale di lunedì scorso ha presentato all'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Favaretto un'interrogazione relativa a questo problema,...