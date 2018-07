«Stop all'elemosina con bambini, cani o disabilità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Non è ancora attivo, ma il nuovo regolamento della Polizia Locale che verrà discusso in Consiglio entro fine mese sarà presto reso operativo. Il compito di riscriverlo e pensarlo, aggiornando il precedente regolamento del 1923, è toccato all'assessore alla Sicurezza Stefano Falconi, al consigliere leghista Riccardo Ruggero e al comandante dei vigili Giovanni Tesoro. «Domani (oggi, ndr) sarà discusso in quarta commissione spiega Falconi Ringrazio Ruggero per l'impegno e per la volontà politica. Ci ha messo del suo con spunti e idee...