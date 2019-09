Spritz e coca, una condanna e 7 a processo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAZIONE MOVIDAROVIGO E' arrivata la prima condanna nell'ambito dell'operazione Movida 2018, così come la Squadra mobile aveva chiamato l'indagine a base di cocktail, coca e cartucce che nel dicembre dello scorso anno era culminata con l'emissione di tre misure cautelari e con il sequestro di un proiettile e 3 etti di hashish. E' però nel sottobosco dello spaccio di cocaina in città che si era nuovamente insinuata l'indagine, alla quale è stato dato questo nome proprio perché le cessioni di cocaina, che avvenivano in modo frequente e...