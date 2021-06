Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOLIDARIETÀROVIGO Una raccolta fondi e un'iniziativa per ricavare ulteriori risorse da devolvere a Sophie, affetta da una malattia rarissima. L'associazione Faedesfa, da sempre schierata dalla parte dei più piccoli, specie se in difficoltà, è impegnata su due fronti per aiutare la piccola polesana di 10 anni, Sophie, che fin dalla nascita soffre della sindrome di Rohadd. Si tratta della sindrome da obesità a esordio rapido con...