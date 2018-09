Sedicenne ricoverato vittima della pertosse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROVIGO Un caso di pertosse che ha portato al ricovero di un giovanissimo paziente e che spiazza per più di una ragione. Sia per la patologia in sé, visto che la diffusione dei vaccini sembrava aver reso questa malattia infettiva, nota anche come tosse cattiva, tosse canina o tosse asinina, per i rochi spasmi gutturali che provoca a ripetizione, quasi incontrollabili, paurosi nei loro sfoghi, ormai un ricordo di tempi lontani, perché la diffusione del vaccino specifico sembrava averla praticamente consegnata ai manuali di testo...