SANITÀ

CONVEGNO

SUL DIABETE

(N.Ast.) Secondo una recente indagine il 67,25% dei diabetici di tipo 1 e il 61,68% dei diabetici di tipo 2 non si cura come dovrebbe. L'aderenza del paziente alle terapie è uno dei problemi cruciali nella cura del diabete, alla pari di malattie croniche come l'ipertensione e la broncopneumopatia cronica ostruttiva, e venerdì tratterà questo tema il convegno in aula magna della cittadella sociosanitaria. «Rispetto all'impegno, non solo economico, richiesto per lo sviluppo di nuovi farmaci, il semplice aumento dell'aderenza dei pazienti alla terapia riveste un enorme potenziale per il miglioramento dello stato di salute», ricorda il direttore DELL'ULSS 5 generale Antonio Compostella. L'evento è organizzato dal dottor Francesco Mollo, responsabile dell'Unità operativa di malattie metaboliche e della Diabetologia dell'azienda sanitaria locale, nonché presidente regionale della Società italiana di Diabetologia.

CONFAGRICOLTURA

NUOVE NORME FISCALI

PER LE IMPRESE AGRICOLE

(A.Spo.) Convegno sulla legge finanziaria 2020 per Confagricoltura Rovigo che, ieri, al Censer, ha organizzato e discusso sulle norme che interesseranno il settore primario. Il presidente dell'associazione rodigina, Stefano Casalini, ha richiamato l'attenzione su alcune disposizioni di interesse per l'agricoltura, a partire dal credito d'imposta Impresa 4.0 che, nella misura del 40% serve a incentivare l'acquisto di beni strumentali nuovi in agricoltura e, nella misura del 15% è funzionale all'acquisizione di beni immateriali e software per la trasformazione digitale delle imprese. È inoltre possibile fruire dei contributi del Piano di sviluppo rurale e la proroga delle esenzioni da Irpef dei redditi dei terreni. Le tematiche sono state spiegate da Nicola Caputo, responsabile area fiscale di Confagricoltura, e da Gian Paolo Tosoni, tributarista e pubblicista de Il Sole 24 Ore. I relatori hanno illustrato le agevolazioni per l'ortoflorovivaismo, le modifiche alla normativa Imu, il rinnovo degli incentivi per la produzione di biogas, l'oleoturismo.

