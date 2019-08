Sagittaria e Cras, uniti per salvare la fauna selvatica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANIMALIROVIGO Ci son due passere e una cinciallegra, due piccoli pipistrelli, uno sparviero, l'upupa, la lepre, il pipistrello. Non è una rivisitazione di una celeberrima canzoncina da animazione estiva, ma una piccola parte del lungo elenco degli animali raccolti e accolti dall'Associazione naturalistica Sagittaria di Rovigo, che fra le sue tante attività in ambito naturalistico e ambientale, annovera anche la convenzione per il Centro provinciale per il recupero della fauna selvatica, originariamente nato a Polesella nel 1991, poi...