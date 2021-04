Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RITORNO IN CLASSEROVIGO Il mondo della scuola polesano si prepara a un possibile rientro totale per gli 8.800 studenti delle scuole superiori, mentre la Prefettura coordina un potenziamento delle linee del trasporto pubblico per poter accogliere a bordo dei mezzi gli oltre 6mila ragazzi che li utilizzano.DIDATTICA IN PRESENZAIl ritorno alla didattica in presenza col 100 per cento degli studenti in classe, prospettato per il 26 aprile, è...