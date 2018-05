Riccoboni al posto del Maddalena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO COMMENDAROVIGO Una partita difficile da giocare, con pochi minuti restanti prima del fischio finale, ma a Palazzo Nodari vogliono spendere tutte le energie possibili per venirne fuori con l'esito vincente.È per questo che il cosiddetto piano B per non perdere i 13,5 milioni di euro sta prendendo velocemente forma, mettendo sul tavolo tutte le idee possibili per salvare i fondi statali per la Commenda.Se non si può intervenire sull'ex ospedale Maddalena perché uno dei due privati proprietari non ci sta più a sottoscrivere l'accordo...