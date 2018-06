Ragazzi del 99 alla prova della maturità: sono 1.900

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROVIGO Sono circa 1.900 gli studenti polesani che da domani affronteranno gli esami di maturità: sono gli ultimi nati del vecchio millennio, classe 99. Mercoledì si parte con il tema di italiano: tema d'attualità, saggio breve o articolo di giornale, analisi del testo e tema storico, sono le tipologie della prima prova, che inizierà alle 8.30 e darà sei ore di tempo per lo svolgimento, da portare a termine in compagnia del dizionario di italiano e non prima che siano trascorse tre ore dall'inizio. La prima prova, come la...