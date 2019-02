Preparavano dosi in cucina: due in manette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERAZIONE ANTIDROGAROVIGO Come nella scena di un film sono stati sorpresi attorno al tavolo della cucina a tagliare la droga e fare singole dosi. Stroncata una fitta rete di spaccio nella Bassa Padovana. Due gli arresti e 72 grammi di eroina sequestrati. È il bilancio di un'operazione messa in atto dai carabinieri della stazione di Agna. In manette sono finiti Davide Magagna 20 anni di San Pietro Viminario e Ruperto Rinolfi ventunenne di Rovigo. Da qualche tempo i militari del maresciallo Giovanni Patisso sotto la supervisione del capitano...