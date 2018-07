Positivo alle analisi anche il pensionato di Cavarzere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAVARZERESi tratta di West Nile. Il laboratorio di microbiologia dell'Università di Padova ha confermato, nel pomeriggio di ieri, che il 77enne (non un cinquantenne come pareva in un primo momento) di Cavarzere ricoverato all'ospedale di Rovigo, che presentava la sintomatologia neurologica caratteristica provocata dal virus, aveva effettivamente contratto la sindrome della febbre del Nilo nella sua forma più grave. Il 77enne, inizialmente ricoverato nel reparto di Neurologia, è stato trasferito in quello di malattie infettive, non perché...