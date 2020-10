Le prime due settimane di lezione nella sedi universitarie rodigine del Cubo e di Palazzo Angeli stanno vedendo il Cur (Consorzio Università Rovigo) impegnato nella messa a punto di numerosi servizi, volti a migliorare la fruizione di tutti gli spazi dedicati allo studio, sia con protocolli per la prevenzione della diffusione del Covid-19 sia con iniziative che contribuiscono a migliorare la fruizione degli spazi da parte di categorie con disabilità.

ACCESSO FACILITATO

Tra le varie iniziative, da alcuni giorni la prestigiosa sede di Palazzo Angeli, che ospita la sede rodigina del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, è stata dotata di nuove targhe identificative posizionate lungo il muro di cinta. La necessità di posizionare le due targhe identificative lungo il marciapiede sul corso del Popolo, emersa a seguito della destinazione del Palazzo a sede universitaria del Dipartimento di Giurisprudenza, ha dato l'occasione di realizzare due manufatti progettati per favorirne l'identificazione da parte di cittadini, studenti o docenti sia vedenti che non. Grazie alla collaborazione tra Consorzio universitario e Unione Ciechi di Rovigo e alle tecnologie realizzative utilizzate del laboratorio di ricerca e sviluppo Poplab di Rovigo (spin-off accademico dell'Istituto universitario di Architettura di Venezia), Palazzo Angeli si è candidato a diventare il primo edificio pubblico rodigino dotato di sistema di lettura Braille e QR code, a simboleggiare l'attenzione e la sensibilità del mondo universitario nei confronti delle disabilità e delle nuove tecnologie.

