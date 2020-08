MULTISALA A BORSEA

ROVIGO Il Coronavirus è destinato a rivoluzionare anche le abitudini degli appassionati di cinema. Agosto è da sempre il mese più tranquillo per le proiezioni nelle multisala, quando gli spettatori si rifugiano al mare o in montagna e gli incassi diminuiscono, perché il cinema diventa l'ultima delle opzioni per trascorrere una serata piacevole. Invece quest'anno tutto cambia: agosto sarà il mese del rilancio e l'inizio di una nuova era per Cinemas Notorious. Ancora pochi giorni d'attesa, poi da mercoledì prossimo il cinema di Borsea spalancherà finalmente le porte. Dopo quasi sei mesi di riposo forzato, tutti i lavoratori torneranno al loro posto.

MISURE DI SICUREZZA

Laura Marongiu, responsabile marketing Notorious Cinemas, riassume le principali misure di sicurezza che sono state adottate: «Abbiamo applicato il protocollo redatto dalle istituzioni e confermato nell'ultimo Dcm. Le norme sono le seguenti: distanziamento sociale di un metro per le persone singole e di gruppo per tutti i componenti di nuclei familiari, conviventi o persone che in base alle vigenti normative rientrano in tali disposizioni; comunicazioni dedicate all'emergenza sanitaria sia in italiano che in lingua inglese; percorsi dedicati sia all'ingresso che in uscita con apposita segnaletica per gli spazi comuni».

LA PROGRAMMAZIONE

I casi in provincia di Rovigo sono aumentati negli ultimi giorni e l'attenzione rimane elevata, anche al cinema: «Sono stati decisi orari di programmazione che evitino assembramenti per gli ingressi e le uscite. Ci sarà un aumento degli standard di pulizia con disinfezione di tutti gli ambienti comuni, delle zone e degli oggetti di utilizzo con alta frequenza: dalla riapertura del multisala tutti i lavoratori saranno reintegrati, il personale indosserà sempre le mascherine e le necessarie protezioni, mentre le casse saranno dotate di barriere di protezione. Nei punti di maggiore afflusso e nelle biglietterie automatiche, gli spettatori troveranno prodotti sanificanti e di disinfezione a disposizione».

SALE RIDOTTE

È stato ridotto il numero dei posti, fa sapere Laura Marongiu: «Le sale aperte saranno otto e la riduzione dei posti è soggetta al numero minimo di postazioni necessarie al mantenimento del distanziamento sociale di gruppo e personale. Il lockdown e la chiusura prolungata hanno inciso notevolmente, perché i mancati ricavi di questi sei mesi sono considerevoli». Notorious insiste sulle prenotazioni online o scaricando l'App, ma le biglietterie rimarranno comunque aperte: «Sarà possibile acquistare i tagliandi alla nostra biglietteria automatica in sicurezza e alle biglietterie tradizionali, grazie all'aiuto del nostro personale». Sono stati anni tormentati per il cinema di Rovigo: prima il devastante incendio che distrusse il Cinergia dell'8 dicembre 2017, poi la lenta ricostruzione e l'avvento della nuova proprietà Notorius Cinemas, che ha rilanciato il cinema a Rovigo lo scorso dicembre. Quattro mesi contrassegnati da numeri positivi e buone presenze in sala, ma quel periodo è stato interrotto bruscamente dall'emergenza Coronavirus, che ha costretto all'obbligatoria chiusura dall'8 marzo. In questi mesi i dipendenti non sono mai stati abbandonati, grazie anche all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. L'apertura, tra l'altro, coincide con una curiosità strettamente legata al territorio.

PELLICOLA POLESANA

Tra le pellicole proiettate sul maxi-schermo ci sarà Il Grande Passo, commedia firmata dal regista Antonio Padovan, interpretata da Stefano Fresi e Giuseppe Battiston, girata per buona parte nelle campagne del Polesine tra aprile e maggio dello scorso anno. La troupe ha scelto nel Medio Polesine i comuni di Canaro, Villanova Marchesana, Guarda Veneta e Rosolina nel Delta per girare alcuni ciak. Il film sarà trasmesso mercoledì, a Rovigo, al pomeriggio alle 17.15 e alla sera alle 22.40.

Alessandro Garbo

