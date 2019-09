Mardimago dice no all'impianto a biogas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIROVIGO Il comitato Vivi Mardimago alza le barricate: niente insediamento di biogas, niente più attività che incidano sullo stile di vita dei cittadini residenti. Nemmeno la promessa di un tavolo tecnico aperto in Provincia tranquillizza gli animi. In una nota firmata da Giuliano Bernardinello, infatti, il comitato della frazione dichiara di non sentirsi tutelato dai tavoli istituzionali. Vivi Mardimago è totalmente contrario all'ampliamento della Fri el Aprilia per la produzione di biogas, non solo per la questione pesante della...