Lusia e Pincara bussano al Consvipo

CONSORZIO DI SVILUPPOROVIGO La Provincia è pronta a cedere il 35% delle sue quote ai Comuni polesani membri del Consvipo. Ieri pomeriggio, nella sede dell'ente consortile, alla presenza di 33 sindaci, si è svolta l'assemblea. «Si sta ragionando per vedere di trovare una soluzione di natura tecnica - afferma il presidente Pizzamano - Sarà più che altro una decisione di natura politica, visto che tutti sembrano d'accordo nel prendersi carico della quota di 175mila euro di spettanza della Provincia, che ha più volte sostenuto di non essere...