Litigano dopo la festa e volano le coltellate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAUn litigio, una lama e poi il sangue. Un uomo a terra e uno che fugge, il primo colpito al torace da più d'una coltellata e operato d'urgenza, il secondo scappato lasciando dietro di sé una scia di sangue, a sua volta ferito a una mano, e poi arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio.PRECEDENTI PER DROGAEntrambi adriesi ed entrambi già rimasti invischiati nel recente passato in storie di droga. Quello che è successo la scorsa notte, attorno alle 23, in pieno centro, nel piazzale antistante al bar all'angolo fra Corso...