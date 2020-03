Con le prime giornate di sole e caldo, torna la preoccupazione delle zanzare che in Polesine da anni portano il virus West Nile, malattia con sintomi paragonabili a quelli influenzali (quindi sovrapponibili anche al Coronavirus) e che può portare a esiti letali in persone, di solito gravate da altre patologie. Insomma, una preoccupazione che si aggiunge a una situazione tutt'altro che serena e che per il sistema sanitario polesano potrebbe rivelarsi un'emergenza nell'emergenza anche perché, di fronte alla febbre, dovrebbero essere indagate più patologie possibili. Inoltre, in questi giorni, molti cittadini preoccupati hanno chiesto se la zanzara possa esser vettore anche del Coronavirus, così come lo è per la febbre del Nilo, patologia anche questa trasmessa dagli animali all'uomo con un ciclo che dagli uccelli passa alla zanzara e poi all'uomo.

«La risposta è no: non esiste evidenza scientifica che la zanzara possa trasmettere il coronavirus», precisa il direttore generale dell'Ulss 5 Polesana, Antonio Compostella, spiegando che il contagio avviene per via aerea. «È comunque pronta l'attività di disinfestazione con la regia dell'Ulss 5 su tutto il territorio, in modo da prevenire la diffusione del West Nile - conclude - Abbiamo già individuato le ditte, aspettiamo solo che siano loro a decidere quanto è il momento migliore per partire. Ma, ribadisco, le zanzare non trasportano il coronavirus».

