LE REAZIONIROVIGO «Ho parlato proprio poche ore fa con l'assessore alla Sanità Luca Coletto, che mi ha detto che ancora la bozza non è pronta e che non c'è motivo di preoccuparsi»: in realtà la consigliera regionale cinquestelle Patrizia Bartelle non sembra affatto tranquilla vista l'ipotesi trapelata della possibile riduzione del numero degli ospedali hub regionali da sette a cinque, con il conseguente declassamento di Rovigo e Belluno.BARTELLE (5 STELLE)«Per ora mi voglio fidare delle rassicurazioni arrivate dall'assessore in persona,...