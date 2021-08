Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE PAROLEROVIGO «Sono sconcertato e triste». Ivan Dall'Ara, il sindaco del paese della felicità, per una volta non sorride. La devastazione della sua casa e le stelle a cinque punte disegnate hanno nulla di rassicurante. «Quella casa - spiega - era un'occasione e anche se mia moglie mi ha detto che non aveva senso, ho deciso di investirci la mia liquidazione, perché si tratta di una vecchia casa polesana, in mezzo fra Scolo Zucca,...